Когда чаще происходят природные возгорания и с каким видом пожаров труднее бороться

Когда в Беларуси наступают пожароопасные периоды, рассказал замначальника учреждения - начальник отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций РЦУРЧС Беларуси Алексей Андреенко в "Актуальном интервью".

Алексей Андреенко:

"Мы выделяем три периода в пожароопасный сезон. Первый - это весенний до начала активной вегетации, когда у нас преобладают пожары травы и кустарников. Летний период, уже за середину года, когда есть угроза возгорания лесных массивов, когда начинается посещение лесов, преобладает более устойчивая сухая погода. В этот период горят в основном леса. И глубокая осень. Там тоже есть засушливые периоды, когда нет осадков. Тогда акцент делается на торфяные пожары и частично на лесные".

По словам начальника отдела мониторинга и прогнозирования ЧС, сейчас не регистрируется более 300 загораний в сутки - это средний максимум в стране по годам. "Наибольшее количество загораний происходило в 2012 году. Тогда за год возникло порядка 12 тыс. пожаров, были периоды, когда фиксировалось по 500 загораний в сутки и даже больше", - обозначил он.