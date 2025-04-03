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Когда чаще происходят природные возгорания и с каким видом пожаров труднее бороться
Когда в Беларуси наступают пожароопасные периоды, рассказал замначальника учреждения - начальник отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций РЦУРЧС Беларуси Алексей Андреенко в "Актуальном интервью".
Алексей Андреенко:
"Мы выделяем три периода в пожароопасный сезон. Первый - это весенний до начала активной вегетации, когда у нас преобладают пожары травы и кустарников. Летний период, уже за середину года, когда есть угроза возгорания лесных массивов, когда начинается посещение лесов, преобладает более устойчивая сухая погода. В этот период горят в основном леса. И глубокая осень. Там тоже есть засушливые периоды, когда нет осадков. Тогда акцент делается на торфяные пожары и частично на лесные".
По словам начальника отдела мониторинга и прогнозирования ЧС, сейчас не регистрируется более 300 загораний в сутки - это средний максимум в стране по годам. "Наибольшее количество загораний происходило в 2012 году. Тогда за год возникло порядка 12 тыс. пожаров, были периоды, когда фиксировалось по 500 загораний в сутки и даже больше", - обозначил он.
Пожары на торфяниках, как отметил Алексей Андреенко, более продолжительные, которые нужно долгое время упорно тушить по особой технологии. Если говорить про угрозу населенным пунктам, то лидируют пожары на траве и кустарниках из-за моментального распространения. Что касается возгораний в лесу, это большой ущерб для лесонасаждений. На их ликвидацию задействуются большие ресурсы и средства. "Каждый пожар может быть особенным и по-своему сложным при тушении и реагировании на него", - подчеркнул сотрудник РЦУРЧС.