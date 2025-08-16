Кому нужен “ползучий” госпереворот в Сербии?

Четвертая подряд ночь беспорядков в Белграде, Нови-Саде и других крупных городах Сербии. Сторонники так называемой сербской оппозиции собрались перед полицейскими участками и штаб-квартирами правящей партии. Выражают протест на этот раз против жестких действий полиции в отношении манифестантов.

На уходящей неделе демонстрации по всей Сербии переросли в массовые беспорядки.

Кульминацией стала ночь с 13 на 14 августа. Пострадали более сотни правоохранителей, 80 гражданских лиц. Задержаны 114 человек, против 34 из них возбуждены уголовные дела.