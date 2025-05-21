Новый указ о трудовых мигрантах - комментарии нанимателей, работников и официальных лиц

Минское производственное кожевенное объединение - один из лидеров отрасли в странах СНГ, крупный работодатель для Минского района и самой столицы, но трудовая география еще шире. Сюда едут устраиваться на работу даже из-за рубежа.

На производстве работают уроженцы Туркменистана. Каждый из них выбирал Беларусь целенаправленно - проходил подготовку по специальности и, конечно, учил язык. А сегодня они стали полноправной частью своего предприятия и всего общества.

"Я учился в БНТУ. Мне здесь (на заводе. - Прим. ред.) работать нравится, здесь все добрые", - рассказал Авазбек Рахматуллаев, начальник участка очистных сооружений Минского производственного кожевенного объединения.

Если брать всех иностранных работников, которые находятся в Беларуси, то больше половины из них - граждане Туркменистана. Приезжают также из Узбекистана, стран Азии, Африканского континента. Устраиваются в общепит, торговлю, строительство или водителями такси. Работают честно и не нарушают общественный порядок. Знают, что несоблюдение законодательства ведет к депортации. Этого уж точно не хотят, ведь в Беларусь приехали за спокойной жизнью и стабильным заработком. Конкретные правила жизни и работы теперь прописаны в одном документе.

Трудовые договоры и контроль условий проживания

Наниматели, которые привлекают иностранную рабочую силу, должны будут заключать трудовые договоры с трудящимися мигрантами в течение 30 дней с момента их въезда на территорию Беларуси или по истечении 30 дней с момента получения специального разрешения.

"Также наниматели обязаны определить перечень должностных лиц, которые будут контролировать соблюдение иностранцами законодательства Республики Беларусь, положение трудового договора и условия проживания на территории нашей страны. И иностранцы обязаны будут допускать таких лиц для контроля за условиями их проживания в соответствии с санитарными нормами, а также требованиями законодательства и Жилищного кодекса Республики Беларусь", - пояснил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Зачастую жилплощадью обеспечивает само предприятие, так что условия априори на достойном уровне. Назар Халов, например, переехал в Беларусь два года назад. Как только устроился на Витебскую птицефабрику, получил место в общежитии.

Ответственность нанимателей за иностранных работников введена в Беларуси указом Президента Александр Лукашенко 21 мая подписал Указ № 202 "О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции", которым предусмотрена ответственность нанимателей за иностранных работников 7 часов назад

Назар Халов, гражданин Туркменистана:

"Условия у нас хорошие. Зарплата устраивает, люди добрые. Местные хорошо относятся. И мы тоже к ним хорошо относимся".

"Если работники проживают где-то в общежитии, где-то в городе, мы составляем акты периодически о посещении их. Контролируем их уровень жизни и проживания, ведем опрос, полноценно работаем с этими трудящимися. Заинтересованы в повышении производительности труда, в качестве выпускаемой продукции, мы говорим про себя. Надеемся, что этот указ только принесет пользу", - отметил Николай Митрошкин, начальник цеха Витебской бройлерной птицефабрики.

И так поступают многие предприятия - выстраивают четкие отношения и на производстве, и в быту.

Знание языка - обязательное требование для иностранных работников

Положительную практику максимально учли при работе над документом. Если простыми словами, то главное правило такое: кто привлекает иностранных работников, тот и обеспечивает контроль за их пребыванием на территории страны - от ознакомления с базовыми правилами до сдачи экзамена на знание языка.

Татьяна Астрейко, первый замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"Обязательное требование - знание иностранным работником одного из государственных языков будет установлено не для всех профессий, а только для тех, которые предусматривают непосредственный контакт иностранного работника с населением. Конкретный перечень таких профессий, а также правила оценки знания одного из государственных языков будут установлены правительством в течение трех месяцев с даты официального опубликования указа".

Еще одна норма - запрет на временный перевод иностранных работников от одного нанимателя к другому. Главный принцип - брать на работу тех, кто готов заниматься конкретным делом и приносить пользу своему предприятию и всей стране.