Кривошеев: ШОС - одна из лучших и, возможно, одна из самых эффективных платформ

"Международная пресса и мы отслеживали это очень внимательно, буквально по пунктам, разобрали и все те соглашения, декларации, провозглашенные на саммите ШОС, заявления лидеров, включая, безусловно, заявления Президента Беларуси, поскольку они были очень откровенными. Что отмечает мировая пресса? Первое. Это новая глобальная рамка безопасности. Собственно, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) начиналась с договоров о безопасности в Большой Евразии. Этот формат очень ценен, поскольку он работает против террористической активности, против наркотрафика, включая глобальный наркотрафик. Он работает на умиротворение, на приход сторон к согласию в горячих точках конфликта. Например, индо-пакистанский, или афганский, или, как мы видели недавно, между Камбоджей и Таиландом, или между напряженность, которая есть между Вьетнамом и Китаем, Индией и Китаем, Российской Федерацией и рядом государств нашей большой Евразии. Поэтому с точки зрения безопасности, пресса это утверждает, эксперты об этом говорят, ШОС - одна из лучших и, возможно, одна из самых эффективных платформ".