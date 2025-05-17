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Кривошеев: Польских политиков не интересует судьба народа
Ни одного из кандидатов на пост президента Польши не заботят истинные потребности избирателей. Такое мнение "Первому информационному" телеканалу высказал председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости" Андрей Кривошеев.
По его словам, польские политические элиты действуют сугубо в интересах собственных верхушек или подыгрывают кураторами из Вашингтона и Брюсселя.
Андрей Кривошеев:
"Сейчас вся партийная жизнь в Польше крутится вокруг двух больших партийных блоков: "Право и справедливость" - это такие махровые националисты и "Гражданская платформа", которая завязана на либеральные круги Брюсселя, на центры грантовой поддержки, соросят, меньшинства и так далее. Ни одна, ни вторая партия не отражают, на мой взгляд, глубинных интересов польского народа и действуют либо в интересах собственной верхушки либо подыгрывают интересам Вашингтона и Брюсселя. Отсюда, кстати, такая лихорадочная череда заявлений нынешней власти. Получили окрик из Брюсселя - тут же выступают за ввод польских войск на территорию Украины в качестве оккупационных сил. Получили окрик из Вашингтона от команды Трампа - тут же дезавуируют все это. Одни слова звучат для брюссельской номенклатуры, другие для вашингтонской".