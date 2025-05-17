Кривошеев: Польских политиков не интересует судьба народа

"Сейчас вся партийная жизнь в Польше крутится вокруг двух больших партийных блоков: "Право и справедливость" - это такие махровые националисты и "Гражданская платформа", которая завязана на либеральные круги Брюсселя, на центры грантовой поддержки, соросят, меньшинства и так далее. Ни одна, ни вторая партия не отражают, на мой взгляд, глубинных интересов польского народа и действуют либо в интересах собственной верхушки либо подыгрывают интересам Вашингтона и Брюсселя. Отсюда, кстати, такая лихорадочная череда заявлений нынешней власти. Получили окрик из Брюсселя - тут же выступают за ввод польских войск на территорию Украины в качестве оккупационных сил. Получили окрик из Вашингтона от команды Трампа - тут же дезавуируют все это. Одни слова звучат для брюссельской номенклатуры, другие для вашингтонской".