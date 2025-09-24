Кривошеев предположил, кто пытался через Польшу решить свои вопросы

"Я думаю, что все-таки это было не самостоятельное решение Польши. Скорее всего, один из крупных игроков пытался через Польшу решить свои вопросы. Здесь есть всего два варианта. Соединенные Штаты Америки, которые ведут очень сложные переговоры с Китаем. Помните, там и TikTok, и корректные соглашения огромные. И в целом большой экономический договор лет на 20 вперед. И Соединенным Штатам новой администрации нужны рычаги давления на Китай. Но давить на Китай через Польшу, даже для Соединенных Штатов Америки, было бы, на мой взгляд, если это так, большой глупостью, - заметил эксперт. - Второй бенефициар - это Великобритания. Великобритания категорически и всегда выступала против вот этого континентального евразийского логистического маршрута. Что здесь в течение факторов? Возможно, Вашингтон, возможно, Лондон и Варшава - рискнули и проиграли".