Кривошеев: ШОС задает тренды глобальной безопасности и развития

Конкретные предложения и заявления мировых лидеров на саммите в Тяньцзине выгодно отличают площадку ШОС от других международных форматов. Таким мнением поделился председатель Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости" Андрей Кривошеев.

"Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, судя по реакции СМИ, судя по сделанным политическим, экономическим заявлениям, действительно можно назвать историческим", - уверен эксперт.

По его словам, историческим его можно назвать, исходя из насыщенной повестки. "Такой конкретики давно не было на международных площадках. Достаточно сравнить это с саммитами Европейского союза, с саммитами в Вашингтоне с участием Соединенных Штатов Америки, даже с платформой Организации Объединенных Наций, где конкретика, к сожалению, не присутствует. Либо, напротив, присутствует милитаризм", - обратил внимание председатель БСЖ.

Он также отметил, что на саммите ШОС лидеры ведущих государств мира - Китая, Российской Федерации, Индии, Пакистана, стран Латинской Америки, а также Беларуси, высказывались четко и конкретно.