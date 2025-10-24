3.67 BYN
Кривошеев: США показали Китаю и всему глобальному большинству, что готовы к любому уровню эскалации
Почему Евросоюз оказался в смысловом тупике? И чем обусловлен экономический самострел США.
Мир в тисках глобалистов, как происходит поиск баланса в геополитике? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события недели.
Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:
"Трамп и его администрация показали Китаю и всему глобальному большинству, что США, Вашингтон и лично Трамп готовы к любому уровню эскалации, включая стратегическое оружие".
"Второй момент, когда было объявлено о будапештском саммите. Я не знаю, совпадение или нет, но очень талантливые китаисты, очень глубокие говорят о том, что это заявление прозвучало в день начала 4-го пленума КПК. Прямо день в день, - отметил он. - Тем самым Соединенные Штаты Америки показали, опять же, и глобальному большинству, и Китаю, Пекину предметно, что они готовы, поманив Россию снижением санкционного давления и договором, оторвать Российскую Федерацию и любого партнера Китая в мире, там в Латинской Америке, в Африке, только поманив их предложением встретиться с великим Трампом. И второе, что они продемонстрировали, что только Трамп и только его администрация решают в мире".
Как Запад готовит прокси-войска для вторжения в Беларусь и причем тут фантомные боли гиены Европы? А также новый пакет санкций, чего добиваются наши "партнеры", размахивая нерабочим инструментом. Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" в вечернем эфире.