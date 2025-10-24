Кривошеев: США показали Китаю и всему глобальному большинству, что готовы к любому уровню эскалации

"Второй момент, когда было объявлено о будапештском саммите. Я не знаю, совпадение или нет, но очень талантливые китаисты, очень глубокие говорят о том, что это заявление прозвучало в день начала 4-го пленума КПК. Прямо день в день, - отметил он. - Тем самым Соединенные Штаты Америки показали, опять же, и глобальному большинству, и Китаю, Пекину предметно, что они готовы, поманив Россию снижением санкционного давления и договором, оторвать Российскую Федерацию и любого партнера Китая в мире, там в Латинской Америке, в Африке, только поманив их предложением встретиться с великим Трампом. И второе, что они продемонстрировали, что только Трамп и только его администрация решают в мире".