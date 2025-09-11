Кривошеев: В основе белорусско-американских переговоров не слова, а дела

Он отметил, что можно только поприветствовать очередной раунд белорусско-американских переговоров на очень конструктивной ноте и на очень высоком и доверительном уровне.

"Первое, что важно: Беларусь не отступает от своих национальных интересов, а Президент Беларуси строго выдерживает линию в этих переговорах, когда, с одной стороны, мы безусловно заинтересованы в позиции США по умиротворению ситуации у наших границ, влиянию на евросоюзовских партнеров, союзников и получателей американской военной, политической и любой другой помощи по предотвращению украинской трагедии. Во-вторых, в основе наших переговоров не слова, а дела, которые бы позволили выйти на нормальные, доверительные, прежде всего экономические взаимоотношения между Республикой Беларусь, Соединенными Штатами Америки и другими странами региона", - заявил Андрей Кривошеев.