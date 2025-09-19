Круглый стол в Национальной библиотеке Беларуси объединил около 90 участников

Минск стал диалоговой площадкой для важных тем в День народного единства. О прошлом, настоящем и будущем Беларуси поговорили с молодежью. Круглый стол "Белорусская культура - основа народного единства" собрал около 90 молодых участников.

Они будущие спортсмены, музыканты, специалисты по туризму, а главное, опора нашей страны. В стенах Нацбиблиотеки собрались студенты БГУКИ, Белорусской государственной академии музыки, Университета физической культуры, а также учащиеся Республиканского государственного училища олимпийского резерва.

История праздника 17 сентября, его актуальность в современной Беларуси, важность сохранения исторической памяти для новых поколений стали ключевыми темами круглого стола.