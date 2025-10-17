"Кто будет контролировать эту систему обороны" - аналитик Сергей Дик о "стене дронов"

Проект "Европейская защита от дронов", его вызовы и скрытые мотивы обсуждают эксперты. Еврокомиссия презентует новый проект по защите воздушного пространства от беспилотников, но насколько он реалистичен и зачем раздувается истерия вокруг этой темы?

Сергей Дик, аналитик:

"Уже и министр обороны Германии Писториус и президент Франции Макрон поднимают вопрос, кто же будет осуществлять контроль за этой многослойной системой обороны? И есть вопросы, противоречия, связанные с финансированием этого значительного проекта. Уже заявляют, что это проект не одного 2026 или 2027 года".