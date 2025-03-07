Кто и как делает бизнес на войне, какие политики будут строить новый мир - в "Клубе редакторов"

Интервью Президента. В чем особенность западной интернет-аудитории, которая услышала слова белорусского лидера? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события недели. Кто и как делает бизнес на войне, какие политики будут строить новый мир? И почему переговорная площадка в Минске снова в центре внимания?

Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Посыл самый главный прозвучал - надо договариваться. И этот посыл звучал в 2015 году, это прекрасно помнится. И тогда грамотно была выбрана площадка, потому что Беларусь с точки зрения даже географической находится между Россией и Украиной. Фактически это страна, которая уже проявила себя в качестве миротворца. Почему нужно притягивать обязательно какую-то другую страну?

Министр отметил, что изменение позиции Америки в связи с приходом Трампа вполне может привести к тому, что произойдут нестандартные шаги. "Ведь мы каждый день удивляемся все новым и новым шагам Трампа, которых мы совершенно не ожидали", - обратил внимание он.