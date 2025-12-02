Кто и зачем убирает Ермака с политической сцены Украины - Юлия Абухович назвала четыре варианта

Коррупционный скандал с участием бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, фигурирующего в опубликованных записях Тимура Миндича под кличками Али Баба и Алла Борисовна, продолжает набирать обороты. Аналитик Юлия Абухович назвала четыре возможных сценария развития событий, которые позволят определить, чьи интересы стоят за этим делом. Подробности в эфире "Первого информационного".

Как отметила эксперт, текущая ситуация в Украине слишком неоднозначна, чтобы делать однозначные выводы. "Когда в такую шутку переводят такие достаточно серьезные события, мы прекрасно понимаем, что еще сами эксперты не представляют точно, что на самом деле происходит", - заявила Юлия Абухович.

Аналитик выделила четыре основных сценария:

Внешнее вмешательство США: "С одной стороны, это Америка, которая спровоцировала данный конфликт. Ермак в данном случае является такой "затычкой бутылки", и он на себе замкнул все коммуникации. Для того чтобы информация проходила дальше, его пришлось удалить". Вмешательство европейских партнеров: "Второе внешнее вмешательство - это их европейские друзья, которые продолжают войну до последнего украинца. Это тоже вмешательство, но цели здесь другие, чтобы немного погасить ситуацию, чтобы дальше можно было Украине выделять деньги". По этой версии, Ермак становится "крайним", что позволяет сохранить лицо Зеленскому. Внутренние разборки: "Возможно, Ермак повздорил и не нашел соглашения с украинскими элитами, не нашел общего языка с военными, поэтому уходит". Стратегия самого Зеленского: "Последний вариант - это то, что Зеленский хочет выйти чистым, сказать, что он хороший барин, нашел пробелы и беспорядки в своей системе".