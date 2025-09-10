Кубраков прокомментировал изменения в ПДД

Штрафовать пока не будут - министр внутренних дел Иван Кубраков во время открытия обновленного здания ГАИ в Минске прокомментировал изменения в Правила дорожного движения.

С 1 сентября обновленные Правила дорожного движения вступили в силу. Водителям разрешена тонировка на задних и боковых стеклах. Мотоблоки с прицепами теперь могут ездить по дорогам в светлое время. А всесезонными шинами запрещено будет пользоваться зимой.

Но, пожалуй, самые революционные изменения у владельцев электросамокатов, велосипедов, моноколес и всего того, что юридически называется "средствами персональной мобильности".

Чтобы людей наказывать за нарушения, нужно сперва объяснить, что было нарушено, значит, ГАИ предстоит провести большую разъяснительную работу.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Сотрудники ГАИ на сегодняшний день проводят только профилактическую работу и рекомендуют гражданам, объясняют, где можно зарегистрировать данное средство индивидуальной мобильности, всего лишь объясняют. Никто никого штрафовать не будет, никто никого не будет привлекать к административной ответственности. Но если вдруг будут выявляться граждане, которые управляют средствами индивидуальной мобильности в состоянии алкогольного опьянения, такие граждане будут нести ответственность в соответствии с данными Правилами дорожного движения".

Еще одно изменение - всем снова спешиваться на пешеходных переходах. Именно спешивание стало причиной многих аварий с участием велосипедов и самокатов. За последние 3 года, по данным ГАИ, почти 1 200 ДТП. Именно поэтому для владельцев электросамокатов и других средств персональной мобильности и ввели ограничение скорости до 10 км/ч на тротуарах и обязали спешиваться. Исключений только 3.

Министр отметил, что правоохранители проанализировали ситуацию, провели общественное обсуждение, узнали мнение специалистов. "Все пришли к одному мнению - на сегодняшний день велосипедистам необходимо спешиваться. Главный вопрос, который сегодня обсуждается в Интернете велосипедистами, заключается в том, что при движении по Минску приходится постоянно спешиваться. Для комфорта велосипедистов нами будут устанавливаться дополнительные велосветофоры. С учетом того что это не быстрый процесс, нами разработана и утверждена специальная табличка, которая уже устанавливается в Минске для пересечения проезжей части велосипедистами", - подчеркнул глава правоохранительного ведомства.

Специальные таблички и велосветофоры будут устанавливаться там, где нет конфликта интересов при движении между водителем и велосипедистом.

Как скажутся нововведения на безопасности и активности пользователей самокатов, покажет следующее лето. Задача ГАИ сегодня разъяснить то, что с осени считается нарушением. В ближайшие месяцы инспекторы будут работать не на штраф, а на профилактику. Но рано или поздно от устного предупреждения перейдут к протоколам.