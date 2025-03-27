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Куда в Беларуси отправляется автохлам после штрафстоянки
В Беларуси работу по вычислению автохлама специалисты проводят постоянно. Особенно волнующей для людей эта проблема стала в последние годы, ведь количество обращений в КГК по этому вопросу увеличилось. А что после такого обращения происходит дальше, рассказали в проекте "На контроле Президента".
Перед эвакуацией автомобиль должны признать неэксплуатируемым. По каким критериям это определяют, читайте здесь. Затем собственнику отправляется извещение. С момента его получения человек должен принять меры по приведению авто в надлежащее состояние или переместить машину на охраняемую стоянку.
Если реакция не последовала после нескольких предупреждений, то автомобиль принудительно эвакуируют и везут на штрафстоянку, где он будет находиться еще 90 дней. Там машина будет ожидать либо своего хозяина, который после оплаты штрафа и услуг эвакуатора сможет его забрать, либо решения суда. Как правило, оно выносится в течение трех месяцев, и после этого автохлам становится собственностью администрации района.
В этом случае, когда машина все же изымается решением суда у владельца, за ней приезжает спецтранспорт. Он прессует авто, чтобы уместить в контейнер как можно больше таких. Так брошенные ласточки отправляются в свой последний путь.
Все минские машины, признанные автохламом, утилизируются на предприятии "Белвторчермет". Но перед этим каждая машина должна пройти подготовку и предварительную разборку. Также тщательно сверяются документы - все для того, чтобы минимизировать риски.
Сергей Лукашенок, заместитель гендиректора ОАО "Белвторчермет":
"На входе, помимо пожаровзрывобезопасности, мы проверяем автоматическую установку радиационного контроля. Пожаровзрывобезопасность исключает, как минимум, нахождение полых предметов, закрытых цилиндров, амортизаторов - они должны быть вскрытые. Должны хорошо просматриваться баки, любые емкости, которые есть в транспортном средстве".
Он также отметил, что обязательно проверяется, например, багажник, где могут находиться предметы, которые не относятся к лому либо могут нанести вред оборудованию и людям.
После переработки железо отправляется на металлургические предприятия страны для переплавки.
"Процесс переработки двухступенчатый, состоит из разрывания лома на более крупные куски и дробления на более мелкие куски. В результате этой операции мы получаем лом габаритной металлической фракции и неметаллический лом. Первый уезжает конечному потребителю - отечественным предприятиям республики. Неметаллическая фракция подлежит захоронению в установленном порядке на полигонах страны", - обозначил Сергей Лукашенок.
Только в 2024 году на площадку "Белвторчермета" поступило порядка 120 т подобного лома. А в этом году уже приехало 24 т.