Купянск и Красноармейск - стратегически важные города для продвижения российских войск на фронте.

"Это может привести к окончательной деморализации ВСУ и практически неконтролируемому отступлению Вооруженных сил Украины с театра боевых действий. Поэтому эти населенные пункты рассматриваются, конечно, в первую очередь с точки зрения тактического успеха (тактического, т.е. на поле боя). Но при этом они являются стратегически важными пунктами, т.е. теми пунктами, освобождение которых может показать очень убедительно американцам, британцам, французам и европейцам, что до окончательной катастрофы Киева осталось очень немного. И что дальнейшее продвижение, причем ускоренное продвижение Вооруженных сил Российской Федерации является лишь делом времени".