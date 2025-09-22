Квесты, концерты и бесплатный проезд для водителей - как в Беларуси проходит День без автомобиля

День без автомобиля традиционно проходит в Минске. Мегаполис уже в десятый раз присоединяется к экологическому марафону. Чтобы позаботиться о чистоте воздуха, сегодня минчанам предлагают оставить машины на парковке.

В общественном транспорте для автовладельцев организован бесплатный проезд.

День без автомобиля в Минске набирает разгон. Традиционно 22 сентября - это день, когда в столице лучше воспользоваться средствами персональной мобильности, электросамокатами или велосипедами, чтобы добраться, например, на работу. А свой личный персональный транспорт, автомобиль, оставить на парковке возле дома, чтобы хотя бы на день сделать воздух в столице на порядок чище. Для тех, кто выбрал сегодня именно такие средства передвижения, приятные бонусы.

"Проходит неделя мобильности в Беларуси, поэтому мы тем более стараемся более активно использовать средства персональной мобильности. Я катаюсь на моноколесе, я получаю удовольствие, причем в любую погоду, уже четвертую зиму подряд буду ездить. У нас день без автомобиля, я думаю, что все больше людей выйдет кататься на электросамокатах, на велосипедах, на моноколесах для того, чтобы отметить такой знаменательный день в Беларуси", - поделился инструктор по обучению езде на моноколесе Игорь Сущенко.

У минчан сегодня есть возможность перемещаться в общественном транспорте абсолютно бесплатно. Для этого нужно предъявить водительское удостоверение и техпаспорт на свой автомобиль.

"В день проведения экологической акции "День без автомобиля. Беларусь за чистый воздух" можно ехать в городском пассажирском транспорте бесплатно при наличии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Эти два документа необходимо предъявить контролеру при проверке полноты оплаты проезда", - отметила пресс-секретарь ГП "Минсктранс" Елена Громыко.

"Сейчас проводятся различные акции, выставки, в том числе в торговом центре "Столица" проводится выставка "История электротранспорта". Есть различные интерактивы в учреждениях образования, на которых рассказывают учащимся о загрязнении окружающей среды, об актуальности этой проблемы и о тех мерах, которые принимаются у нас в стране и в целом мире, чтобы решить эту проблему", - рассказал председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Драгун.