Квизы, игры, подкасты - как привлечь зумеров к сохранению исторической памяти

Сегодня очень важно заинтересовать молодежь историей, чтобы не забыть свое прошлое. Как это сделать в эпоху клипового мышления и соцсетей, рассказал методист управления воспитательной работы с молодежью Белорусского государственного педагогического университета Александр Давыдовский в "Актуальном интервью".

История должна быть лично значимой, связанной с семьей, реальными людьми. Александр Давыдовский отметил, что важно использовать интерактивные формы - настольные и компьютерные игры, мобильные приложения, подкасты, короткие ролики для TikTok и Instagram, челленджи. "Необходимо делать историю понятной и интересной, а не просто давать читать учебники и говорить "разберешься". Не разберется и скорее всего не прочитает. Также важен личный пример, его могут показать родители и учителя", - подчеркнул эксперт.

В БГПУ идет системная и постоянная работа со студентами. Историческая правда доносится до каждого, организовываются встречи с историками, представителями прокуратуры, проводятся квизы по истории, применяется искусственный интеллект. Все это помогает заинтересовать молодежь.