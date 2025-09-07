3.64 BYN
Квизы, игры, подкасты - как привлечь зумеров к сохранению исторической памяти
Сегодня очень важно заинтересовать молодежь историей, чтобы не забыть свое прошлое. Как это сделать в эпоху клипового мышления и соцсетей, рассказал методист управления воспитательной работы с молодежью Белорусского государственного педагогического университета Александр Давыдовский в "Актуальном интервью".
История должна быть лично значимой, связанной с семьей, реальными людьми. Александр Давыдовский отметил, что важно использовать интерактивные формы - настольные и компьютерные игры, мобильные приложения, подкасты, короткие ролики для TikTok и Instagram, челленджи. "Необходимо делать историю понятной и интересной, а не просто давать читать учебники и говорить "разберешься". Не разберется и скорее всего не прочитает. Также важен личный пример, его могут показать родители и учителя", - подчеркнул эксперт.
В БГПУ идет системная и постоянная работа со студентами. Историческая правда доносится до каждого, организовываются встречи с историками, представителями прокуратуры, проводятся квизы по истории, применяется искусственный интеллект. Все это помогает заинтересовать молодежь.
"Отклик на такую форму имеется очень большой. Мы видим сегодня, насколько популярны квизы, люди готовы платить деньги, чтобы поучаствовать командой, а мы делаем это для них бесплатно, интересно. Все могут прийти, поучаствовать добровольно", - рассказал Александр Давыдовский.