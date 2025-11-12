Лаборатория по подготовке специалистов в области кибербезопасности открылась в БГУИР

Особое внимание подготовке кадров на практике уделяют и в белорусских вузах. Как инструмент - открытие учебных лабораторий и центров совместно с предприятиями.

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники состоялось торжественное открытие новой учебной совместной лаборатории с одной из крупнейших компаний по кибербезопасности Российской Федерации. Это значимый шаг двусторонних отношений в подготовке кадров. В этой лаборатории занятия будут проводиться со студентами и магистрантами кафедры защиты информации, курсантами военного факультета, обучающимися по специальности информационная безопасность.

Ректор БГУИР Вадим Богуш

"Задачи информационной безопасности в современном мире имеют доминирующее значение и носят комплексный характер. Глава нашего государства обращает внимание на необходимость качественного подхода к их решениям, - отметил на открытии ректор БГУИР Вадим Богуш. - Безопасность в настоящее время касается всех: не только предприятий и организаций, но и физических лиц. В сфере информационной безопасности ежедневно возникают новые угрозы, которые имеют в том числе экономические последствия. Современное общество должно адекватно реагировать на эти угрозы. Организация правильных мероприятий в сфере информационной защиты, подготовка квалифицированных специалистов обеспечит экономическую безопасность наших предприятий и внесет достойный вклад в развитие нашей страны".

Планируются тренировки студентов и курсантов при их подготовке к участию в киберучениях

"Область кибербезопасности отличается высокой степенью практичности. То есть, в целом вся эта отрасль построена на тех инцидентах, которые так или иначе уже произошли в прошлом. Поэтому высокая наукоемкость у отраслей и в целом очень много математики, очень много интересных задач решают специалисты в области кибербезопасности", - рассказал директор по развитию компании по разработке систем защиты от компьютерных вирусов Дмитрий Кудревич.

Кроме того, планируется проводить тренировки студентов и курсантов при их подготовке к участию в киберучениях. Спрос на специалистов в сфере информационной безопасности с каждым днем растет ввиду увеличения внешней опасности.