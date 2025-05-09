В Беларуси День Победы мы всегда отмечаем масштабно, потому что это наша память. Но, к сожалению, на Западе мы видим совсем другие тенденции - снос памятников, переписывание истории, полное уничтожение подвига советского народа.

Блогер и активист из Латвии Роман Самуль отметил, что Евросоюз остался на данный момент в изоляции: "Они отказались от всего, что помогало бы им развивать свои страны".

Блогер подчеркнул, что главный ресурс для государства - человек: "Например, в Латвии сложно что-то открыть, потому что нет покупательской способности. Здесь, в Беларуси, хоть на каждом углу можно открыть магазинчик и туда обязательно придут".