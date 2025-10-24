Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Легендарный хоккеист Фетисов принимает участие в субботнике в Беларуси

Легендарный хоккеист, а сегодня председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов принимает участие в субботнике в Беларуси.

Вместе с ним в Беловежской пуще 25 октября трудятся глава Минприроды Сергей Масляк и белорусский Дед Мороз. Российский хоккеист и белорусский министр вместе посадили дерево.

Фетисов и Масляк накануне подписали письмо в защиту трансграничного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Беловежская пуща". Построенный Польшей забор продолжает наносить большой вред ландшафтно-биологическому разнообразию, нарушает гидрологический режим, исключает миграцию определенных видов животных.

Разделы:

Общество

Теги:

субботник