Лесистость Беларуси за 30 лет выросла до 40 % - какие технологии помогают добиваться результатов

Неделя леса проходит в Беларуси. На каждого жителя нашей страны - почти гектар леса. Эта уникальная экосистема складывалась столетиями, благодаря усилиям нынешнего поколения и наших предков.

Площадь лесов увеличилась на 1 млн га и составляет почти 10 млн. Расскажем, какие технологии сейчас помогают добиваться достойных результатов.

Эффективное использование лесосырьевых ресурсов

На площадке производственного участка "Неманица" под Борисовом около 500 кубометров пиломатериалов. Часть из них готовится для отправки на экспорт. И еще часть - для нужд внутреннего рынка.

Для того чтобы избежать складирования маловостребованного материала, либо расходов на его обработку для дальнейшего полезного использования, был найден выход. А именно - производство топливных пеллетов, которые используются для отопления. Производят их по 4 тонны каждый час.

Что касается поддержки от государства, то в Беларуси предусмотрено субсидирование пеллетных котлов. Соответствующий указ главы государства дает ощутимые бонусы в покупке котельного оборудования, которое работает на древесных топливных гранулах.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b45167c6-ca89-49f2-87bd-ce04440e5b85/conversions/863a1e28-84dc-4e12-9b54-fd5e6278dfd5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b45167c6-ca89-49f2-87bd-ce04440e5b85/conversions/863a1e28-84dc-4e12-9b54-fd5e6278dfd5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b45167c6-ca89-49f2-87bd-ce04440e5b85/conversions/863a1e28-84dc-4e12-9b54-fd5e6278dfd5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b45167c6-ca89-49f2-87bd-ce04440e5b85/conversions/863a1e28-84dc-4e12-9b54-fd5e6278dfd5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Лесистость Беларуси за последние 30 лет выросла с 35 % до более 40. Такого результата удалось достичь благодаря эффективному использованию лесосырьевых ресурсов, поддержке инвестпрограмм и проектов, усилению экономических, экологических и социальных функций леса.

11 октября стартовала акция "Дай лесу новае жыццё!", посвященная Году благоустройства. Кампания по восстановлению белорусских лесов охватывает все регионы нашей страны.

Символично, что год назад первый этап акции "Дай лесу новае жыццё!" открыл лично глава государства Александр Лукашенко.