Лимузин для высокоурожайного поля - в 2018-й въехали на белорусском суперкомбайне

Создать суперкомбайн Александр Лукашенко поручает в 2017-м. Не прошло и года, как новая машина вышла в поля на испытания. Мощная, производительная и комфортная, с бортовым компьютером и даже автопилотом.

Сергей Федорович, генеральный конструктор НТЦК ОАО "Гомсельмаш":

"Многие ставят рекорды на этих машинах. Мы видим, что и в Брестской области, и в Минской области машина зарекомендовывает себя как одна из самых лучших в своем классе. Более доступна, чем сегодня западные аналоги навороченные, притом не просто доступна, а в разы дешевле. Но по производительности, качеству уборки она сопоставима и даже опережает многие модели".

Комбайн был создан на базе модели КЗС-162. Новшества позволяли проводить качественную уборку зерна на полях с высокой урожайностью в более короткие сроки и с минимальными потерями.

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По словам генерального конструктора, термин "суперкомбайн" ввел Президент. "Особенности в том, что эта машина, во-первых, высокопроизводительная, в том, что она имеет практически все современные опции, которые нужны для механизатора, чтобы убирать качественно", - отметил он.

Его еще называют лимузин для высокоурожайного поля. Премьера суперкомбайна случилась на "Белагро" и сразу успех. А затем тест-драйв и от Президента.

Александр Лукашенко назвал его комбайном будущего, хотя и поручил доработать, и рекомендовал применять высочайшие технологии при обработке почвы. "Хороший комбайн, механизатору удобно работать, но готовить поля, собирать камни, все, чтобы ровненько было, тогда этот комбайн будет работать", - сказал глава государства.