Литовская сторона снова закрыла пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай"
Автор:Редакция news.by
Литовские контролирующие службы прекратили прием грузовых и легковых транспортных средств, следующих из Беларуси, в 21.40, информирует Государственный таможенный комитет.
Премьер Литвы заявила о закрытии пунктов пропуска до полудня 25 октября. Очередное решение сопредельной стороны принято без предварительного уведомления Беларуси.
Государственный таможенный комитет сообщит о дальнейшем развитии событий.
Скриншот видео ГТК