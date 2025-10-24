Литовская сторона снова закрыла пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай"

КПП на белорусско-литовской границе. Скриншот видео ГТК

Литовские контролирующие службы прекратили прием грузовых и легковых транспортных средств, следующих из Беларуси, в 21.40, информирует Государственный таможенный комитет.