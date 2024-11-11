Литовские пограничники не пропустили белоруса с вымпелом советских десантников в его авто

Литовские пограничники с доблестью отстояли честь мундира. Они задержали злостного нарушителя. Гражданин Беларуси с видом на жительство прибалтийской республики пытался пересечь белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Мядининкай" с висящим на зеркале заднего вида вымпелом советских десантников.