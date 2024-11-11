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Литовские пограничники не пропустили белоруса с вымпелом советских десантников в его авто
Литовские пограничники с доблестью отстояли честь мундира. Они задержали злостного нарушителя. Гражданин Беларуси с видом на жительство прибалтийской республики пытался пересечь белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Мядининкай" с висящим на зеркале заднего вида вымпелом советских десантников.
Боевые литовские пограничники злоумышленника задержали, выписали ему штраф в 150 евро, советскую символику изъяли, а мужчине запретили въезд на территорию постсоветской страны, которая теперь может спать спокойно.
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