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Литовские пограничники не пропустили белоруса с вымпелом советских десантников в его авто

Литовские пограничники с доблестью отстояли честь мундира. Они задержали злостного нарушителя. Гражданин Беларуси с видом на жительство прибалтийской республики пытался пересечь белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Мядининкай" с висящим на зеркале заднего вида вымпелом советских десантников.

Боевые литовские пограничники злоумышленника задержали, выписали ему штраф в 150 евро, советскую символику изъяли, а мужчине запретили въезд на территорию постсоветской страны, которая теперь может спать спокойно.

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