Литовский блогер высказался о реальных причинах закрытия границы

Литовская ассоциация автоперевозчиков обратились к правительству с просьбой срочно созвать совещание с представителями транспортного сектора, чтобы найти решение по вопросу возвращения транспортных средств перевозчиков в Литву и обеспечить перемещение грузов.

На границе скопились сотни литовских фур news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e1d6fc0-8a90-423a-8876-7ab09d684476/conversions/9bc3c8a3-4e0a-49fa-ac65-345b055a77a8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e1d6fc0-8a90-423a-8876-7ab09d684476/conversions/9bc3c8a3-4e0a-49fa-ac65-345b055a77a8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e1d6fc0-8a90-423a-8876-7ab09d684476/conversions/9bc3c8a3-4e0a-49fa-ac65-345b055a77a8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e1d6fc0-8a90-423a-8876-7ab09d684476/conversions/9bc3c8a3-4e0a-49fa-ac65-345b055a77a8-xl-___webp_1920.webp 1920w На границе скопились сотни литовских фур

Напомним, сейчас на границе скопились сотни литовских фур. Водители вынуждены искать альтернативные маршруты, а это влечет за собой увеличение затрат и нарушение цепочек поставок. Кроме того, водителям приходится часами ждать без какой-либо информации, некоторые из них сталкиваются с проблемами снабжения и отдыха.

Нарунас Раулинайтис, генеральный секретарь литовской ассоциации автоперевозчиков:

"Наши члены сообщают о критической ситуации: часть грузовиков застряла в Беларуси, а другие вынуждены искать объездные пути, что приводит к дополнительным расходам и нарушает цепочки поставок. Кроме того, десятки транспортных средств в настоящее время не могут выехать через латвийские или польские пограничные переходы, поскольку они уже прошли оформление на белорусской стороне, но после закрытия границы их не пропустили для возвращения в Литву. Такое положение вызывает серьезные вопросы об обеспечении прав водителей".

Литовцы высказывают мнения о реальных причинах закрытия границы

Лауринас Рагельскис, блогер (Литва): "Это бодание между имеющими власть в Литве, так как сейчас переформатируется правительство и идет фактически конкуренция за тех, за ту сторону, за тот клан, который будет контролировать военный бюджет. Поступающие в следующем году рекордные 5 млрд евро, более четверти и почти четверть всего литовского бюджета уйдут на военные нужды, которые будет кто-то распределять, кто-то делать закупки, и это все будет строго засекречено, никакого аудита провести не будет возможно. В общем - золотое бездонное такое корыто".