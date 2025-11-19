Литва открыла границу с Беларусью - какая ситуация в ПП "Бенякони"

Международный пункт пропуска "Бенякони". Пропускная способность в сутки в одном направлении - 390 легковых и 250 грузовых автомобилей. 20 ноября здесь движение официально возобновлено.

В электронной очереди на нашей стороне находится более 330 грузовиков. Водители информацию об открытии границы восприняли позитивно. Въезда в ЕС ожидали и граждане сопредельных стран. Пока Литва думала, как правильно поступить, ее же бизнес терял немалые деньги.

Напомним, литовская сторона без предварительного уведомления закрыла "Шальчининкай" - "Бенякони" и "Мядининкай" с белорусской стороны - "Каменный Лог" в ночь на 27 октября. Как заявил глава МВД Литвы Владислав Кондратовичюс, принятая мера будет средством давления на Беларусь и повлияет на поток контрабандных воздушных шаров. Очень быстро стало понятно, что игры нужно заканчивать.

Антон Бычковский, официальный представитель ГПК Беларуси:

"20 ноября, с часа ночи по минскому времени, власти Литвы открыли на границе с Беларусью два пункта пропуска "Бенякони" - "Шальчининкай" и "Мядининкай" - "Каменный Лог". Официальное уведомление от службы охраны госграницы при МВД Литовской Республики поступило в Государственный пограничный комитет накануне вечером 19 ноября текущего года. Белорусская сторона осуществляет пропуск лиц и транспортных средств в обоих направлениях".