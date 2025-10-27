3.67 BYN
Литва ввела новые ограничения на границе с Беларусью: проезд разрешен определенным категориям лиц
Литва ввела новые ограничения на границе с Беларусью. Так, проезд теперь разрешен только определенным категориям лиц: дипломатам, курьерам с диппочтой, транзитным путешественникам в Калининградскую область и обратно, а также гражданам Литвы, ЕС и обладателям вида на жительство в Литве.
Напомним, Вильнюс закрыл свою границу от белорусов в воскресенье, 26 октября, вечером в 4 раз за последнюю неделю.
Сергей Матвеев, начальник таможенного поста "Каменный Лог":
"Пока следует только легковой транспорт и автобусы, остается большой вопрос по грузовым транспортным средствам, что опять же будет способствовать увеличению и так большой очереди грузовиков. По данным на сегодняшний день, выезда в Литву через пункты пропуска белорусской таможни ожидает около 1600 грузовых транспортных средств, легковых машин - около 420. Будем надеяться, что литовская сторона возобновит полностью движение. Государственный таможенный комитет будет постоянно мониторить ситуацию на границе с Литвой".
Через пункт пропуска "Каменный Лог" в Литву проследовало несколько десятков легковых автомобилей, несколько автобусов и один грузовик. На 19:00 27 октября на въезде в Беларусь гродненские таможенники оформили 19 легковых автомобилей, 3 автобуса и 20 грузовиков.