Литва ввела новые ограничения на границе с Беларусью: проезд разрешен определенным категориям лиц

Литва ввела новые ограничения на границе с Беларусью. Так, проезд теперь разрешен только определенным категориям лиц: дипломатам, курьерам с диппочтой, транзитным путешественникам в Калининградскую область и обратно, а также гражданам Литвы, ЕС и обладателям вида на жительство в Литве.



Напомним, Вильнюс закрыл свою границу от белорусов в воскресенье, 26 октября, вечером в 4 раз за последнюю неделю.

Сергей Матвеев, начальник таможенного поста "Каменный Лог":

"Пока следует только легковой транспорт и автобусы, остается большой вопрос по грузовым транспортным средствам, что опять же будет способствовать увеличению и так большой очереди грузовиков. По данным на сегодняшний день, выезда в Литву через пункты пропуска белорусской таможни ожидает около 1600 грузовых транспортных средств, легковых машин - около 420. Будем надеяться, что литовская сторона возобновит полностью движение. Государственный таможенный комитет будет постоянно мониторить ситуацию на границе с Литвой".