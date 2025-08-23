3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
"Лохматый марафон" прошел в Минске. Узнали, у кого самые быстрые лапки
Четвероногие друзья всех пород и размеров сегодня определяли, кто же самый быстрый. Благотворительный "Лохматый марафон" собрал собак и их хозяев со всех уголков столицы на утреннюю пробежку в 1 км.
У Микки самые быстрые лапки во всем Минске
Познакомьтесь, это Микки - у него самые быстрые лапки во всем Минске. Он доказал это в упорной спортивной борьбе, где не обошлось без хитрости. В столице прошел лохматый марафон, и вот вам немного милоты в субботний день.
Заводской район Минска собрал около полусотни четвероногих друзей, которые, кажется, были не слишком довольны такой плотной конкуренцией. Но побеждать любят все, поэтому, размяв ноги и лапы, участники рванули вперед, не скрывая возмущения. В борьбе за обгон все средства хороши.
"Да, он потом отвлекся на втором круге на шпица, и шпиц предательски вырвался на первое место. Все прошло очень быстро, даже не успели заметить. В целом отлично. Если бы не такое дружелюбие, могли бы финишировать первыми", - отметил участник соревнований Никита Тимкаев.
"Бежалось классно, но там же лес - он решил, что он пограничная собака, и попытался сбежать в лес. Пытался найти след, поэтому мы отстали. Прибежали только пятыми, но старались", - поделился переживаниями участник соревнований Игорь Туровец.
Самые быстрые и харизматичные, конечно, получили свои заслуженные медали - вкусняшки, а еще помогли тем хвостатым друзьям, кто пока не нашел свой дом.
Вашему вниманию - прекрасный женский дуэт: Виктория и Карма. Свою четвероногую подругу Виктория нашла на улице и не смогла пройти мимо - приютила, обогрела и подарила ей много тепла. Как никто другой, она понимает, насколько важно нести ответственность за братьев наших меньших.
"Когда на улице встречаешь того, кто действительно нуждается в помощи, все финансовые вопросы и сложности с расписанием отходят на второй план. Да, это большая ответственность, но одновременно и огромная радость. Она каждый день радует нас, и мы по-настоящему счастливы, что она появилась в нашей жизни", - рассказала участница соревнований Виктория Воронова.
Как отметили сами участники, они уже готовы пробежать дистанцию почти вдвое больше. Организаторы, возьмите на заметку.