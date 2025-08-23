Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"Лохматый марафон" прошел в Минске. Узнали, у кого самые быстрые лапки

Четвероногие друзья всех пород и размеров сегодня определяли, кто же самый быстрый. Благотворительный "Лохматый марафон" собрал собак и их хозяев со всех уголков столицы на утреннюю пробежку в 1 км.

У Микки самые быстрые лапки во всем Минске

Познакомьтесь, это Микки - у него самые быстрые лапки во всем Минске. Он доказал это в упорной спортивной борьбе, где не обошлось без хитрости. В столице прошел лохматый марафон, и вот вам немного милоты в субботний день.

Заводской район Минска собрал около полусотни четвероногих друзей, которые, кажется, были не слишком довольны такой плотной конкуренцией. Но побеждать любят все, поэтому, размяв ноги и лапы, участники рванули вперед, не скрывая возмущения. В борьбе за обгон все средства хороши.

Участник соревнований Никита Тимкаев на марафоне
Участник соревнований Никита Тимкаев со своим любимцем

"Да, он потом отвлекся на втором круге на шпица, и шпиц предательски вырвался на первое место. Все прошло очень быстро, даже не успели заметить. В целом отлично. Если бы не такое дружелюбие, могли бы финишировать первыми", - отметил участник соревнований Никита Тимкаев.

Участник "лохматого марафона" Игорь Туровец
Участник соревнований Игорь Туровец всей дружной семьей

"Бежалось классно, но там же лес - он решил, что он пограничная собака, и попытался сбежать в лес. Пытался найти след, поэтому мы отстали. Прибежали только пятыми, но старались", - поделился переживаниями участник соревнований Игорь Туровец.

Самые быстрые и харизматичные, конечно, получили свои заслуженные медали - вкусняшки, а еще помогли тем хвостатым друзьям, кто пока не нашел свой дом.

Вашему вниманию - прекрасный женский дуэт: Виктория и Карма. Свою четвероногую подругу Виктория нашла на улице и не смогла пройти мимо - приютила, обогрела и подарила ей много тепла. Как никто другой, она понимает, насколько важно нести ответственность за братьев наших меньших.

Участница соревнований Виктория Воронова.
Свою четвероногую подругу Виктория Воронова нашла на улице

"Когда на улице встречаешь того, кто действительно нуждается в помощи, все финансовые вопросы и сложности с расписанием отходят на второй план. Да, это большая ответственность, но одновременно и огромная радость. Она каждый день радует нас, и мы по-настоящему счастливы, что она появилась в нашей жизни", - рассказала участница соревнований Виктория Воронова.

Как отметили сами участники, они уже готовы пробежать дистанцию почти вдвое больше. Организаторы, возьмите на заметку.

