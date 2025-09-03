Лукьянов назвал важные составляющие сотрудничества Беларуси и Узбекистана

Впервые в рамках III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума состоялась работа шестой секции, которая связана и посвящена непосредственно молодежному сотрудничеству. И очень важно, что это сотрудничество не началось с сегодняшнего дня. Об этом рассказал Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, первый секретарь ЦК БРСМ.

"На протяжении уже последних 5-7 лет активация этого сотрудничества помогла нам успешно обмениваться практиками и по трудоустройству молодых людей, и по обмену в сфере образования, - отметил Лукьянов. - Да, мы развиваем торгово-экономическое сотрудничество, есть приросты товарооборота. Сегодня утром (3 сентября 2025 г. - прим. ред.) впервые приступила к работе Межпарламентская комиссия по белорусско-узбекскому взаимодействию, возглавил которую Леонид Константинович Заяц с нашей стороны".

Также, по его словам, наряду с развитием кооперационных связей, торговли, важно и развитие гуманитарной составляющей.