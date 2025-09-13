Любимая столица гуляет до полуночи - Минск празднует свой день рождения

Любимая столица празднует свой день рождения. Минску - 958 лет. Красивейший город на планете отметил праздник ярко и масштабно. От международного олимпийского дня и мотопарада до исторической реконструкции, гала-концерта и фееричной кульминации в честь Минска. Насыщенная праздничная программа ожидала гостей в каждом районе города.

Подготовили самое интересное из программы праздника. (И то, что было, и то, что еще будет, ведь город гуляет до полуночи). В 23:00 ночное небо озарит красочный салют.

Церемония возложения цветов к стеле "Минск - город-герой"

Город-герой 13 сентября - именинник. Праздничный, созидающий, под мирным небом. Но путь к независимости был непростым. 1100 дней оккупации, потерь и героического сопротивления в Великую Отечественную. В честь освободителей аккорд памяти: с минутой молчания и возложением цветов к обелиску "Минск - город-герой".

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Не было бы той Победы, не было сегодня нашей прекрасной, замечательной страны и такого великолепного города Минска, которым мы гордимся. В этот праздничный день я хотела бы пожелать всем минчанам, всем жителям нашей страны всего самого доброго. Храните память, делайте все для того, чтобы приумножить и сохранить те славные традиции, которые есть в нашем городе Минске, в нашей стране".

Алена Киселева, руководитель направления по привлечению инвестиций АО "Корпорация развития Ульяновской области":

"Мне хотелось пожелать в первую очередь мира, добра, благополучия жителям Минска. И отметить, что сегодня между Минском и Ульяновской областью нет абсолютно никаких границ. У нас летают регулярные рейсы, мы активно развиваем промышленность".

К символической акции в память о героях мира присоединились друзья белорусской столицы: зарубежные гости и делегации из городов-побратимов. Затем в унисон более 20 праздничных площадок открыли колоритную программу в честь 958-го дня рождения Минска.

Игорь Усенко, художественный руководитель фестиваля "Мінск старажытны":

"Мінск старажытны", потому что это не только XI век, когда Минск был упомянут в летописи. Еще и X веков минской истории, т.е. тысячелетия. И поэтому у нас на площадке все тысячелетие в полном блеске, в воинской славе, в бытовых изысках, в игровом настроении. И все это с энтузиазмом, все это весело, жизнерадостно, убедительно".

Фестиваль истории и культуры "Мінск старажытны"

Летопись мегаполиса с акцентом на визуал, детализацию образов и декораций воссоздали более полутысячи любителей истории. "Мінск старажытны" со своим замком, ристалищем, героями из прошлого.

Матвей Стока, участник клуба исторической реконструкции "Аридан":

"Готовимся к боям. Сейчас ребята вернулись с турниров. Будут бугурты, частично одеты к ним. В Минск второй фестиваль уже приезжает. Обычно в поле где-то, возле озера, возле замка какого-то. А тут оглядываешься и город вокруг. Довольно непривычно".

Эпоха минского княжества, конные рыцарские турниры, выступление фехтовальщиков XVII века, штурм замка и театрализованное сражение. Более 2 тыс. человек стали зрителями реконструкции.

Городской праздник в честь столицы-именинницы

Городок родом из детства с реальными образовательными и профмаршрутами - от народных промыслов до технического творчества.

Марина Ильина председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

"Сегодня есть возможность ребятам, во-первых, записаться в наши кружки, секции, объединения по интересам и организовать вторую половину дня неучебную. Выбрать то, что будет по душе. Одно из награждений, которое сегодня проходит здесь, на этой локации, это награждение лучших ребят в звездных походах".

Международные соревнования по пожарно-спасательному спорту

От семейной к атмосфере брутальной и даже экстремальной. Будто шоу с полосой препятствий - международные соревнования пожарных-спасателей. Девятый год в таком формате коллеги из Беларуси и России на скорость покоряют 4-этажку, тушат пламя и спасают пострадавших.

Илья Муравьев, участник IX Международных соревнований по пожарно-спасательному спорту (Вологодская область, Россия):

"Мы на ваших соревнованиях впервые. Приехали из российской глубинки. Для нас это все ново. И как бы не очень довольны результатами. Есть над чем работать, видим ваш высокий достаточно уровень. На пожаре тоже такая же нагрузка и силовая, и на выносливость. Очень полезное соревнование".

Торжественная церемония вручения наград "Минчанин года"

День рождения - это повод поблагодарить минчан за их личный вклад в создание имиджа столицы, ее развитие и достижения. Наши герои - представители разных сфер: от промышленности и науки до здравоохранения и культуры. 13 человек удостоены звания "Минчанин года".

Ольга Ермолаева, завотделением ТСЦОН Московского района г. Минска, обладатель звания "Минчанин года":

"Меня переполняет гордость, но не присваиваю себе это достижение как личное. Гордость за всех моих коллег, за всю нашу команду. Это действительно важно, потому что мы стали заметны на уровне города".

Праздничные мелодии льются от Верхнего города до самой щедрой локации - набережной Свислочи. Дворец спорта - это мультиплощадка для праздника городского гостеприимства. Олимпийский день и мелодичный вечер. Концертная программа "В ритме города" - это почти 7-часовой музыкальный нон-стоп.