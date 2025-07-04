3.77 BYN
2.96 BYN
3.50 BYN
Людские потери и разрушенные здания. Как возрождали послевоенный Минск
День Независимости - это хороший повод вспомнить не только про военные подвиги советского народа, но и трудовые. Людские потери, пепелище, разрушенные здания, выжженная земля.
Расскажем о том, как возрождали Минск.
Восстановление послевоенного Минска
1944 год - белорусскую столицу покинула война. Из довоенной постройки в Минске уцелело лишь 20 % зданий. Но и те по большей части были заминированы отступающими немцами. Теперь главная задача - собрать Минск по кирпичику. Наводить столичный лоск принялись в три смены. Рабочие будни - по 16-18 часов. Патриотический прорыв белорусского народа сегодня налицо.
Комплекс с колоннадой, расположенный на станции метро "Академия наук", построили перед самым началом войны. Однако сиять новизной зданию пришлось не долго. Хоть главный научный центр страны тогда и пережил лихолетье, но все же сильно пострадал. Горело все: библиотеки, лаборатории, оборудование. Выстояли только стены.
После освобождения Беларуси закладывать фундамент знаний пришлось заново. Уже к началу 1945 года 8 академических институтов возобновили работу, а в 1951-м Академия наук насчитывала 29 научно-исследовательских учреждений.
Во времена Великой Отечественной войны пострадала и артистическая жизнь города. Отдельную страницу военной архитектурной ленты занимают столичные театры. В Белостоке война поджидала труппу Горьковского театра. Через спешно эвакуирующийся Минск худрук Дмитрий Орлов под бомбежками выводил труппу в Могилев.
После войны, в 1947-м, театр обосновался в Минске, а уже в 1949-м переехал в центр города. Сегодня Государственный академический драматический театр имени Максима Горького вновь отправился на реконструкцию, наводить театральный лоск.
Занавес для зрителя закрыл и Большой театр Республики Беларусь. Война разбросала труппу по разным городам Советского Союза. К слову, хвастать новыми фасадами Большому удалось лишь два года. Первый камень в фундамент колосса был заложен в 1933-м. Однако двери главной театральной кузницы страны открылись лишь в 1939-м. А потом война. Разоренный и опаленный, хоть и частично уцелевший.
В военные годы территория между современной площадью Якуба Коласа, Большим театром Беларуси, цирком и улицей Долгобродской была выженной землей. А дома в центре, построенные перед самой войной, смогли уцелеть от бомбежек, однако внутри провалились перекрытия. К 1952 году от руин ничего не осталось. Большая стройка на этом не закончилась. Спустя еще одну пятилетку Минск полностью был возрожден из руин.
"Подвиг народа бессмертен" - эта фраза, как и площадь Победы, сегодня удивляют своей живостью. Хочется надеяться, что нашему Минску больше не придется отстраиваться заново, а архитектурный облик столицы навсегда сохранится под мирным небом.