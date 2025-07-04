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Перспективы взаимоотношений Беларуси и США: геополитический арбитр между Западом и Востоком
После десятилетий напряженности, санкций и изоляции Минска со стороны Запада визит американского спецпосланника Кита Келлога к Президенту Беларуси Александру Лукашенко 21 июня 2025 года ознаменовал очередной поворотный момент в налаживании двусторонних отношений.
В этой статье корреспонденты сетевого издания NEWS.BY постараются проанализировать причины и перспективы улучшения двусторонних отношений, роли ключевых акторов - Беларуси, США, России, Украины, а также влияние международных организаций и внешнеполитических связей Минска.
Особое внимание мы уделим уникальной роли Беларуси как потенциального геополитического арбитра между Западом и Востоком.
Триггеры потепления отношений
Потепление отношений между Беларусью и США началось на фоне нескольких факторов.
Во-первых, прагматичный подход администрации лидера Белого дома Дональда Трампа, вернувшегося к власти в 2025 году, к внешней политике. Трамп, далеко не всегда успешно стремящийся к деэскалации глобальных конфликтов, видит в Беларуси потенциального посредника в переговорах по урегулированию конфликта в Украине.
Визит Келлога, как отмечает Reuters, стал первым шагом к возможным мирным переговорам, что подтверждается заявлением пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт о шестичасовых переговорах, охвативших санкции, Украину и отношения с Россией и Китаем.
Во-вторых, геополитическая ситуация в Восточной Европе, включая напряженность на белорусско-польской и белорусско-украинской границах, подтолкнула США к диалогу.
Global Research отмечает, что Беларусь выразила обеспокоенность провокациями со стороны Украины и Польши, а США заинтересованы в предотвращении эскалации, учитывая размещение российских тактических ядерных вооружений в Беларуси.
Роль Лукашенко и Трампа
Александр Лукашенко и Дональд Трамп играют центральные роли в этом процессе, их подходы к управлению имеют схожие черты, способствующие сближению. Президент Беларуси, правящий с 1994 года, известен своим патерналистским (опекающим) стилем управления государством с акцентом на стабильность и национальный суверенитет.
Трамп, как подчеркивает Politico, предпочитает прагматичный стиль управления, ориентированный на сделки и прямые переговоры, что проявилось в его первом сроке, когда бывший госсекретарь США Майк Помпео посетил Минск в 2020 году для улучшения отношений.
Сходство их подходов заключается в следующем:
- прямое общение с народом - Лукашенко, как отмечает The Guardian, опирается на образ "батьки", защитника простых людей, что схоже с риторикой Трампа, апеллирующего к "забытому американцу";
- прагматизм в геополитике - как указывает Bloomberg, оба лидера готовы к компромиссам ради национальных интересов;
- скептицизм к глобальным институтам - Лукашенко критикует западные организации за вмешательство, а Трамп, по данным The Washington Post, стремится сократить влияние международных структур, что делает их подходы совместимыми.
Эти черты позволяют Лукашенко и Трампу находить общий язык, несмотря на идеологические различия, что подтверждается заявлением Лукашенко о передаче позиции Путина по Украине через Келлога, сообщает БелТА.
Роль России и Украины
Россия остается ключевым союзником Беларуси, и ее роль в потеплении отношений с США нельзя недооценивать. Лукашенко, будучи союзником российского лидера Владимира Путина, балансирует между поддержкой России и попытками наладить диалог с Западом. В ходе переговоров с Келлогом Лукашенко передал позицию России по урегулированию в Украине, что указывает на его важную посредническую роль.
Global Research предполагает, что любые договоренности о сокращении российских сил в Беларуси зависят от деэскалации со стороны Украины и Польши, согласованной с Путиным.
Украина, напротив, осложняет процесс. Напряженность на границе, о которой сообщает Global Research, и провокационные заявления Зеленского о совместных с Россией учениях "Запад-2025" усиливают недоверие.
Однако США, как указывает Reuters, видят в Беларуси возможность сдерживать эскалацию, что делает Минск важным игроком.
Влияние международных организаций
Участие Беларуси в ЕАЭС, Таможенном союзе, Союзном государстве, БРИКС и ШОС укрепляет ее позиции как партнера для США.
Bloomberg отмечает, что БРИКС стремится занять глобальное пространство, оставленное США при Трампе, а Беларусь как новый член усиливает свое влияние. Millennium Post подчеркивает, что ЕАЭС открыл для Беларуси рынки, например, для индийских фармацевтических компаний, что делает Минск экономически привлекательным.
Союзное государство с Россией и участие в ШОС, как указывает Ainvest, укрепляют военный и экономический потенциал Беларуси, что США учитывают в переговорах. Эти организации дают Беларуси рычаги для балансировки между Востоком и Западом, что делает ее ценным посредником.
Geopolitical Futures отмечает, что на саммите ЕАЭС в Минске в июне 2025 года Лукашенко акцентировал комплексную внешнюю политику, и это усиливает ее дипломатический вес.
Внешнеполитические связи Беларуси
Теплые отношения Беларуси со странами Центральной Азии, Турцией, Восточной Европой и Китаем дополняют ее геополитический профиль.
В Восточной Европе, несмотря на напряженность с Польшей, Сербия остается дружественной, что подтверждается поздравлениями с Днем Независимости от Президента Александра Вучича.
Сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и другими странами Центральной Азии укрепляет позиции Беларуси в ШОС и ЕАЭС.
Эти связи делают Беларусь не просто партнером России, а игроком с широкими контактами, что привлекательно для США, стремящихся к стабильности в регионе.
Беларусь как геополитический арбитр
Благодаря своему географическому положению на стыке Запада и Востока Беларусь превращается в потенциального арбитра между Западом и Глобальным Востоком.
Роль страны как экономико-политического узла и союзника России делает наше государство ключевым элементом европейской безопасности.
Прагматичный подход Трампа к Беларуси может способствовать деэскалации в Украине, если использовать Минск как посредника. Одновременно связи с Китаем, БРИКС и ШОС дают Беларуси вес в переговорах с Западом. Трамп видит в этом возможность для сделки, что подтверждается анализом Politico.
Несмотря на кажущееся потепление между Минском и Вашингтоном, доверие Беларуси нужно заслужить реальными делами, а не громкими заявлениями западных СМИ.
Президент ранее подчеркивал на переговорах с США: "Мы вам не верим". Он считает, что Трамп и Европа разыгрывают роли в едином сценарии, несмотря на обиды Трампа на ЕС за поддержку Джо Байдена. Президент призывает сохранять бдительность, указывая на Иран как доказательство их неизменного единства.