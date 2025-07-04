Беларусь масштабно отметила День Независимости - собрали самое интересное

С небольшой в масштабах политической карты Беларусью сегодня считаются во всем мире. Наш голос громко звучит на самых разных международных площадках. Со всех континентов в Беларусь приезжают за прочными партнерскими и дружескими связями. Государство, которое еще три десятка лет назад стояло на перекрестке дорог после развала Советского Союза, смогло, следуя по пути созидания, отстоять истинные национальные ценности.

Такой генетический код достался белорусам от поколения победителей. А масштаб, с которым встречали нынешний День Независимости, только подчеркивает: белорусы - мирные люди, они не просто ценят свою Родину, а готовы вместе и жить, и петь на общее благо.

"С Днем Независимости! С Днем Республики!" - гордо звучало по всей стране 3 июля 2025 года. 81 год назад белорусы показали свою объединяющую силу и готовность бороться за свое, а нынешний масштаб празднования соответствовал статусу праздника - одного из важнейших государственных.

Белорусы выразили чувства у мраморных подножий и огня, что вечно будет напоминать о том, с чего начиналась дорога к сегодняшней стабильности.

Память в День Независимости объединила всю страну. Символичный флешмоб не прекращается. 9 Мая, 22 июня и 3 Июля - эти даты отзываются болью у всей страны.

На памятном митинге вспоминали погибших за наш сегодняшний мир на Буйническом поле в Могилеве. Живые цветы легли к Вечному огню в Брестской крепости, тысячи жителей и гостей города пришли на площадь Победы в Витебске. Подвиг воинов и партизан вспоминали в парке Жилибера в Гродно. Молчание порой звучит громче любых слов.

Когда планета буквально горит от вооруженных конфликтов, а те, что, казалось, затухают, разгораются с новой силой, целостность и безопасность страны приобретают особое значение. Белорусские мирные инициативы разделяют многие государства. Не только политики, но и народы.

В День Независимости признавались Родине в верности и любви повсеместно на языке творчества.

Самый мощный хор собрала Всебелорусская патриотическая акция "Споем гимн вместе". Голоса именитых артистов звучали вместе с голосами всех, кто пришел за настроением и тем самым духом единства.

В столице акцию приняли три площадки: у Национальной библиотеки, Дворца спорта и стелы "Минск - город-герой".

"Мы, беларусы - мірныя людзі" - эти строки одномоментно зазвучали в каждом уголке страны - от Комарина до Браслава, от Климовичей до Островца.

В этой глубочайшей фразе отражен наш характер и менталитет.

Такой или даже похожей строчки нет ни в каком другом гимне на земле. Наши мотивы не воинственные, а мирные. Сейчас смысл и ценность этих слов особенно выросли.

Праздничное мирное небо и улыбки на лицах людей

Привычные для белорусов строки государственного гимна в День Независимости приобрели новое, особенное звучание, еще более возвышенное и одинаково понятное для самых разных городов - Борисова, Лиды, Бобруйска.