В Горках стартовал гранд-финал республиканского проекта "Властелин села"

4 июля Горки стали большой творческой площадкой. Здесь стартовал гранд-финал республиканского проекта "Властелин села". Показать разнообразие традиций белорусской деревни и таланты семей, которые их сохраняют, - главная идея мероприятия.

В Горках можно было ознакомиться с колоритом сельской жизни и в Бресте, и в Гомеле - свои подворья представили все регионы Беларуси.

Стартовав в 2007 году в Глубокском районе, проект "Властелин села" стал не только визитной карточкой Белорусского республиканского союза молодежи, под патронажем которого он и проходит, но и самым популярным конкурсом среди сельских жителей. С каждым годом заявок на участие становится больше. А вот финал прописку получил в Горках.

Властелин села news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5ab9bb5-26cc-4647-8728-4cc9a39e9021/conversions/a5572bc2-8d5f-47df-af1f-834f8ae37e23-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5ab9bb5-26cc-4647-8728-4cc9a39e9021/conversions/a5572bc2-8d5f-47df-af1f-834f8ae37e23-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5ab9bb5-26cc-4647-8728-4cc9a39e9021/conversions/a5572bc2-8d5f-47df-af1f-834f8ae37e23-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5ab9bb5-26cc-4647-8728-4cc9a39e9021/conversions/a5572bc2-8d5f-47df-af1f-834f8ae37e23-xl-___webp_1920.webp 1920w

Участники проекта "Властелин села" Екатерина и Валентин Наход представляют аг. Линово Брестской области. Выбрали жизнь на селе не случайно. И не только из-за свежего воздуха.

"Мы прожили около 8 лет в городе. И мы только и ждали выходные, чтобы быстрее поехать в деревню, потому что мы там родились, - рассказали Валентин и Екатерина. - Хозяйством мы еще не успели обзавестись, потому что буквально три-четыре недели назад заехали в свой новый дом. Деревню не променяем, тем более у нас деревня очень развитая, инфраструктура очень хорошая. Спасибо нашему государству".

Краше жизни в деревни ничего нет - уверяют Евгений и Полина Олехнович из аг. Просмыковщина Несвижского района Минской области. Супруги решили посвятить себя работе на земле - фермерству. Все, что на столе, - с собственного участка. Шутка ли - 60 соток. Но все успевают - шестеро детей в помощь!

"Сами мы жили в городе, но купили дом в деревне. Вкладываем туда деньги в реконструкцию, чтобы там жить. У нас очень красивое место - рядом лес большой. У нас есть три теплицы - выращиваем огурцы, перец, баклажаны. И вообще в деревне надо жить. Я поддерживаю Президента практически во всем, особенно в этом сто процентов", - признался Евгений.

В конкурсах гран-финала нет ничего такого, с чем бы не сталкивались участники, живя на селе. Из заданий - не только испечь каравай. Есть даже экстремальные: пожарить драники на колоде - приготовление национального блюда в полевых условиях. А еще надо знать историю своей малой родины.