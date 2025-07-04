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Специалисты МАГАТЭ покинули Иран
Автор:Редакция news.by
Международное агентство по атомной энергии сообщило, что команда инспекторов организации покинула Иран и возвращается в Вену.
По одной из формулировок, сделано это из соображений безопасности. Глава МАГАТЭ Гросси продолжает говорить о необходимости проведения переговоров с Ираном по возобновлению мониторинга и проверке ядерной программы исламской республики.
Иранские власти, в свою очередь, обнародовали закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Оно будет заблокировано до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов страны.