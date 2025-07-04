Специалисты МАГАТЭ покинули Иран

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что команда инспекторов организации покинула Иран и возвращается в Вену.

По одной из формулировок, сделано это из соображений безопасности. Глава МАГАТЭ Гросси продолжает говорить о необходимости проведения переговоров с Ираном по возобновлению мониторинга и проверке ядерной программы исламской республики.