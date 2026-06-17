Магниты для извлечения осколков и средства РЭБ: что представлено на выставке по нацбезопасности

Масштабная выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2026" стартовала 17 июня в Минске. Площадкой международного форума стал выставочный центр "БелЭкспо".

Посетителям представят современные образцы техники и вооружения, достижения в сфере обеспечения национальной безопасности, а также новейшие разработки предприятий оборонного сектора.

120 компаний, тысячи образцов от военной техники и вооружения до медицинского оборудования - все это представлено на выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2026", стартовавшая в "БелЭкспо".

выставка национальная безопасность, что посмотреть на выставке национальная безопасность news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90bc16c2-7364-4139-819c-154b3eed788c/conversions/06a24be1-c142-443f-b801-0ab4850a243f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90bc16c2-7364-4139-819c-154b3eed788c/conversions/06a24be1-c142-443f-b801-0ab4850a243f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90bc16c2-7364-4139-819c-154b3eed788c/conversions/06a24be1-c142-443f-b801-0ab4850a243f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90bc16c2-7364-4139-819c-154b3eed788c/conversions/06a24be1-c142-443f-b801-0ab4850a243f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Выставка объединила ведущие предприятия оборонного сектора, научные организации и разработчиков высокотехнологичной продукции. Новейшие достижения демонстрируют предприятия Госвоенпрома и 13 организаций, входящих в его систему. Особое место занимают средства радиоэлектронной борьбы, разведки и обнаружения целей. Отдельные направления беспилотной технологии, которые сегодня становятся одним из ключевых элементов современного поля боя.

"Есть беспилотный летательный аппарат. Есть беспилотные средства наземного типа, многофункциональная радиоуправляемая платформа", - показал начальник управления маркетинга и сбыта ОАО "Агат - электромеханический завод" Анатолий Бортников.

Экспозиция отражает все основные направления национальной безопасности Беларуси - от военной и информационной до научно-технологической и социально-экологической.

Игорь Зыль, замдиректора РУП "Феррит":

"Магнитный экстрактор представляет собой прибор для извлечения из раневых каналов различных осколков, шрапнель. Традиционная медицина предполагает работу с пинцетом, а в данном случае стоит внутри очень сильный магнит. На него могут устанавливаться сменные насадки, и магнит притянет осколок".

Игорь Зыль news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03e12710-64fa-4507-b539-a0c4f48e28e9/conversions/79e96d0c-1669-4f18-9ed6-a7c667b42f33-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03e12710-64fa-4507-b539-a0c4f48e28e9/conversions/79e96d0c-1669-4f18-9ed6-a7c667b42f33-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03e12710-64fa-4507-b539-a0c4f48e28e9/conversions/79e96d0c-1669-4f18-9ed6-a7c667b42f33-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03e12710-64fa-4507-b539-a0c4f48e28e9/conversions/79e96d0c-1669-4f18-9ed6-a7c667b42f33-xl-___webp_1920.webp 1920w Игорь Зыль

В современных условиях угрозы возникают не только на поле боя. Все большее значение приобретает защита цифрового пространства, поэтому отдельный раздел выставки посвящен кибербезопасности. Белорусские компании представляют решения для защиты информационных систем.

Представитель компании-разработчика систем информационной безопасности Станислав Кравчук показал ряд продуктов, являющихся полностью отечественной разработкой. Все аппаратные решения производятся в Беларуси совместно с партнерами.

Как подчеркнул госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, проведение подобных форумов является очередным вкладом в укрепление мира и безопасности, принципов которым Беларусь неизменно следует как во внутренней, так и во внешней политике.

Александр Вольфович:

"Развязана гибридная война, теперь среди угроз - киберугрозы, терроризм, нелегальная миграция, применение информационных технологий, искусственный интеллект. Такие форумы проводятся для выработки эффективного противодействия угрозам. Беларусь представляет мирные наработки для нейтрализации угроз и создания безопасной жизни белорусских граждан. Делаем все возможное, чтобы та или иная страна жила в мире".

Александр Вольфович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53607a91-e714-4eba-884b-da663fc88966/conversions/6fa941d8-0fe8-4b28-8796-801d77274d4e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53607a91-e714-4eba-884b-da663fc88966/conversions/6fa941d8-0fe8-4b28-8796-801d77274d4e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53607a91-e714-4eba-884b-da663fc88966/conversions/6fa941d8-0fe8-4b28-8796-801d77274d4e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53607a91-e714-4eba-884b-da663fc88966/conversions/6fa941d8-0fe8-4b28-8796-801d77274d4e-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Вольфович