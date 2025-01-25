Максометр: Правительство Латвии открыто называет русскоязычных вшами и свиньями

В Беларусь блогер Максометр переехал из Латвии, где прожил более 40 лет. В Риге у него была квартира. Но он принял решение покинуть родную страну. Почему решился на такое, рассказал в "Актуальном интервью".

Основной причиной стала политическая, второй - экономическая. Ни для кого не секрет, что в Латвии сейчас уничтожают русский язык и культуру. "Я, как русскоязычный человек, хотя и гражданин Латвии, не чувствую себя там дома. Мне постоянно дают понять, что я человек второго-третьего сорта. Это все давит на тебя, и начинаешь понимать, что ты здесь просто в гостях", - сказал он.

По факту блогер до сих пор является гражданином Латвии, но тамошние власти никак не оберегают и не защищают своих граждан.

Правительство Латвии открыто называет русскоязычных вшами и свиньями, и это цитата. Они целенаправленно уничтожают русский язык и культуру, сносят, например, памятники Пушкину, Барклаю де Толли. Максометр

Доходит до того, что на инфоцентре в супермаркете, если спросить что-то на русском языке, могут вызвать полицию, арестовать или выписать штраф, если говоришь по-русски. "Так произошло буквально недавно с одним мужчиной. Так как можно продолжать жить в этой стране, нам что, шептаться там? И нас таких половина - вот в чем проблема", - задался вопросом блогер.

С приходом к власти 11-го президента Латвии Эдгара Ринкевича ситуация практически не изменилась. "Его предшественник, например, бывший президент Эгилс Левитс, вообще был открытым нацистом, который публично заявлял, что пусть остатки оккупации убираются из Латвии. То есть понимаете, остатки оккупации. Остатки оккупации - это значит я, и это только потому, что у моих родителей был советский паспорт или потому, что у меня зеленое советское свидетельство о рождении", - подчеркнул Максометр.