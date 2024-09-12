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Максометр: Я говорю о том, как страдают мужчины после развода и что происходит с детьми
У блогера Максометра, который практически год назад сбежал в Беларусь из Латвии - страны, где прожил 49 лет, есть свой канал на YouTube и ТiкТок для мужчин. Об этом он рассказал в проекте "Актуальное интервью".
Он признается, что у него не было цели набивать подписчиков. "Я всегда за правду. Я говорю о том, как страдают мужчины после развода. Я говорю о том, что происходит с детьми, когда дети остаются без отца. Вот это основная моя тема", - отметил он.
К нему приходят отцы, которые развелись. "И, конечно, они видят во мне лидера, хотя я не лидер, но ладно. Они видят во мне человека, которому можно пожаловаться. Разводы, алименты, дети и так далее. Я рассказываю, как пережить это все. Это фактически такая больница для мужчин", - пояснил он.
Максометр:
"Я сам через прошел через развод. У меня было отчуждение ребенка, я 4 года не общался с ребенком. Очень сложная семейная ситуация была, и я прошел через глубочайший стресс. Когда увидел, что огромное количество мужчин сталкиваются с тем же, просто начал об этом говорить. И у меня начался рост подписчиков".
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