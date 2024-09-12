Максометр: Я говорю о том, как страдают мужчины после развода и что происходит с детьми

У блогера Максометра, который практически год назад сбежал в Беларусь из Латвии - страны, где прожил 49 лет, есть свой канал на YouTube и ТiкТок для мужчин. Об этом он рассказал в проекте "Актуальное интервью".

Он признается, что у него не было цели набивать подписчиков. "Я всегда за правду. Я говорю о том, как страдают мужчины после развода. Я говорю о том, что происходит с детьми, когда дети остаются без отца. Вот это основная моя тема", - отметил он.

К нему приходят отцы, которые развелись. "И, конечно, они видят во мне лидера, хотя я не лидер, но ладно. Они видят во мне человека, которому можно пожаловаться. Разводы, алименты, дети и так далее. Я рассказываю, как пережить это все. Это фактически такая больница для мужчин", - пояснил он.

Максометр: