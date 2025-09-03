Малькевич о саммите ШОС: Встреча 26 лидеров была про сотрудничество, про экономические проекты

"Встреча 26 лидеров была про сотрудничество, про кооперацию, про выгодные экономические проекты, про развитие. Что нам как бы предлагают с другой стороны? Нас запугивают, говорят, что вы нам должны отдавать ресурсы, отказаться от своей политики, суверенитета. Иначе вам будет плохо. И истерика, которая сейчас происходит на Западе, в западных СМИ, какие-то оскорбительные сигналы, которые поступают, показывают, что у Запада нет никаких карт, никаких предложений для нас. Они бесятся, психуют, в том числе что их экономика в Европе трещит по швам, огромное количество проблем внутренних, которые они не в состоянии решить, - прокомментировал Малькевич. - Люди, которые привыкли жить в мыльном пузыре собственного величия, вдруг увидели, что так называемый третий мир, к которому они относились так пренебрежительно, через губу - развивается, добивается успехов не только экономических, но и военных, и невозможно уже отдавать какие-то команды. Никто никуда не пойдет по приказу товарищей из Брюсселя, это их бесит. И то, что они увидели, это их, конечно, пугает. Они не понимают, как с этим работать. Мы видим, как мир меняется, никакого гегемона не существует, а есть сильные страны, которые договариваются друг с другом на основе своих собственных интересов".