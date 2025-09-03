3.69 BYN
Малькевич о саммите ШОС: Встреча 26 лидеров была про сотрудничество, про экономические проекты
Запад пугает сближение государств, во главе которых стоят лидеры, думающие об интересах своих стран, своих людей. Запад теряет свое влияние. Своим мнением поделился Александр Малькевич, журналист, член Совета по правам человека при президенте России.
"Встреча 26 лидеров была про сотрудничество, про кооперацию, про выгодные экономические проекты, про развитие. Что нам как бы предлагают с другой стороны? Нас запугивают, говорят, что вы нам должны отдавать ресурсы, отказаться от своей политики, суверенитета. Иначе вам будет плохо. И истерика, которая сейчас происходит на Западе, в западных СМИ, какие-то оскорбительные сигналы, которые поступают, показывают, что у Запада нет никаких карт, никаких предложений для нас. Они бесятся, психуют, в том числе что их экономика в Европе трещит по швам, огромное количество проблем внутренних, которые они не в состоянии решить, - прокомментировал Малькевич. - Люди, которые привыкли жить в мыльном пузыре собственного величия, вдруг увидели, что так называемый третий мир, к которому они относились так пренебрежительно, через губу - развивается, добивается успехов не только экономических, но и военных, и невозможно уже отдавать какие-то команды. Никто никуда не пойдет по приказу товарищей из Брюсселя, это их бесит. И то, что они увидели, это их, конечно, пугает. Они не понимают, как с этим работать. Мы видим, как мир меняется, никакого гегемона не существует, а есть сильные страны, которые договариваются друг с другом на основе своих собственных интересов".