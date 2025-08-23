Манойло: Лукашенко абсолютно прав, встреча на Аляске - это только начало

"Абсолютно прав Александр Григорьевич, когда сказал о том, что встреча на Аляске - это только начало. Но мне бы хотелось подчеркнуть еще и тот факт, что перед встречей с президентом Путиным Трамп довольно долго по телефону разговаривал с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. И разговаривал настолько долго и обстоятельно, что у окружения Трампа возникло ощущение, что он не столько разговаривал, сколько советовался с Александром Григорьевичем. И вот это тоже было очень интересно, потому что президенты Соединенных Штатов далеко не всегда перед встречей на высшем уровне звонят политическим лидерам других государств для того, чтобы обменяться мнениями, впечатлениями о будущих переговорах".