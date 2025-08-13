3.72 BYN
МАРТ сообщил о выявлении нарушения в работе Wildberries
Министерство антимонопольного регулирования и торговли вновь нашло нарушения в работе популярного маркетплейса. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.
МАРТ установлена реализация на интернет-площадке маркетплейса Wildberries Государственного флага Республики Беларусь, не соответствующего требованиям закона Республики Беларусь "О государственных символах". Кроме того, описание товара сопровождалось недостоверной рекламой.
Владельцу интернет-площадки выданы очередные предписания об устранении нарушений законодательства о торговле и о рекламе.
Кроме того, по ранее выявленным МАРТ фактам реализации товаров с экстремистской символикой правоохранительными органами в соответствии со ст. 9 закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" директору ООО "ИМВБРБ" вынесено официальное предупреждение.