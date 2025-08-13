МАРТ сообщил о выявлении нарушения в работе Wildberries

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вновь нашло нарушения в работе популярного маркетплейса. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

МАРТ установлена реализация на интернет-площадке маркетплейса Wildberries Государственного флага Республики Беларусь, не соответствующего требованиям закона Республики Беларусь "О государственных символах". Кроме того, описание товара сопровождалось недостоверной рекламой.

Владельцу интернет-площадки выданы очередные предписания об устранении нарушений законодательства о торговле и о рекламе.