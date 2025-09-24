Машины собираются в ожидании выезда через белорусско-польские пункты пропуска

Ровно в 01:00 (по минскому времени) 25 сентября польские солдаты уберут противотанковые заграждения, смотают колючую проволоку и разблокируют дороги и погранпереходы.

Как следует из распоряжения польского режима, они соизволят пропускать и автомобильный, и железнодорожный транспорт. Госпогранкомитет Беларуси получил официальное уведомление об этом.

За несколько часов до открытия границы с белорусской стороны уже скапливаются машины и автобусы для движения через пункт пропуска "Варшавский мост". Интересно, насколько активно и оперативно польские пограничники и таможенники будут отрабатывать эти почти две недели блокады.

Съемочная группа "Первого информационного" следит за ситуацией в пункте пропуска "Брест" - он предназначен только для легковушек и автобусов, и к "Варшавскому мосту" уже стянулись очереди из автобусов как с белорусскими, так и польскими номерами. Они ждут, когда их начнут запускать в пункт пропуска "Брест".

В электронной очереди в Бресте зарегистрированы больше 3 тыс. машин. И это только легковые авто.

После закрытия польской границы люди продолжали регистрироваться в надежде, что вопрос разрешится. И, нужно заметить, их ожидания оправдались. Польша направила официальное уведомление об открытии границы с Беларусью. Об этом стало известно 24 сентября утром.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного погранкомитета Беларуси:

"В Госпогранкомитет поступило официальное уведомление Пограничной стражи Республики Польша об открытии с 01:00 25 сентября по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска на белорусско-польской границе".

Он также напомнил, что речь идет про автодорожные погранпереходы "Брест" - "Тересполь" ("Варшавский мост" и "Козловичи" - "Кукурыки", а также четыре железнодорожных пункта пропуска: "Гродно" - "Кузница-Белостокская", "Берестовица" - "Зубки Белостокские", "Свислочь" - "Семеновка" и "Брест" - "Тересполь".

Польша полностью закрыла границу с Беларусью в ночь на 12 сентября. Такое решение польских властей парализовало важную транзитную артерию, через которую идут крупные транспортные потоки из Евросоюза на территорию ЕАЭС и обратно. Это вызвало массу неудобств для всех. У людей оказались сорваны планы. Но это, кажется, не сильно волновало сопредельную сторону, как и убытки их компаний. Позднее польские власти признали, что приостановка пограничного движения является проблемой для перевозчиков.

1,5 тыс. большегрузов на польских номерах застряли в Беларуси. У них уже заканчивался срок пребывания на нашей территории, который был продлен. Фуры пересекают границы в другом пункте пропуска - "Козловичи". Там сейчас в ожидании выезда больше 1 тыс. авто.