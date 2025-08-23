Масло, пастила, варенье и кружево. В Минске развернется ярмарка мастеров Вологодской области

Резной палисад разобьют на три дня у столичной ратуши. Мастера Вологодской области с официальным визитом в Минске.

Вологда активно сотрудничает с Гродно, Могилевом и Октябрьским районом Минска. Но сегодня особая атмосфера будет витать в 12 павильонах Верхнего города. На ярмарке - фирменные вкусы Вологды. Масло, пастила, варенье. Все доступно к покупке.





Самый известный промысел Вологодской области - кружево