МИД: Беларусь призывает ЕС вернуться в русло диалога и снять все незаконные ограничения

"Эти показатели могли бы быть еще более высокими, если бы не односторонние принудительные меры, которые волюнтаристским образом введены рядом западных стран в отношении Беларуси. Продвигаемая этими странами политика санкционного давления нарушает экономические и социальные права не только белорусских граждан, но и граждан многих других стран, потому что введенный, например, запрет на использование воздушного пространства Беларуси делает небезопасной гражданскую авиацию и сомнительной "зеленую сделку" Европейского союза. Западом закрыто большинство (а где-то и все - например, Литвой) наземных погранпереходов. В результате злоупотребления западными соседями Беларуси своим географическим положением налицо гуманитарные и экономические потери. Беларуси удалось переориентировать свою экономику и выстроить систему, которая обеспечивает нашим гражданам достойный уровень качества жизни. В то же время мы призываем ЕС вернуться в русло диалога и снять все незаконные ограничения, потому что таким действиям не место в современном цивилизованном мире".