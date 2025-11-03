3.68 BYN
МИД: Беларусь призывает ЕС вернуться в русло диалога и снять все незаконные ограничения
В Швейцарии проходит 50-я сессия Универсального периодического мониторинга прав человека по линии ООН. С докладом от Беларуси выступил замминистра иностранных дел Игорь Секрета. Он перечислил существенные достижения Беларуси в самых разных сферах - от политической трансформации и развития экономики до снижения детской и материнской смертности.
Замминистра также указал на факторы, которые препятствуют еще более успешному развитию страны.
Игорь Секрета, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
"Эти показатели могли бы быть еще более высокими, если бы не односторонние принудительные меры, которые волюнтаристским образом введены рядом западных стран в отношении Беларуси. Продвигаемая этими странами политика санкционного давления нарушает экономические и социальные права не только белорусских граждан, но и граждан многих других стран, потому что введенный, например, запрет на использование воздушного пространства Беларуси делает небезопасной гражданскую авиацию и сомнительной "зеленую сделку" Европейского союза. Западом закрыто большинство (а где-то и все - например, Литвой) наземных погранпереходов. В результате злоупотребления западными соседями Беларуси своим географическим положением налицо гуманитарные и экономические потери. Беларуси удалось переориентировать свою экономику и выстроить систему, которая обеспечивает нашим гражданам достойный уровень качества жизни. В то же время мы призываем ЕС вернуться в русло диалога и снять все незаконные ограничения, потому что таким действиям не место в современном цивилизованном мире".
Беларусь настаивает, что применение такого противозаконного с точки зрения международного права инструмента, как санкции, наносит ущерб всем. В случае с Беларусью речь идет об искусственном разрыве экономических и политических связей: более того, нарушена даже простая транспортная связность востока и запада Европы.