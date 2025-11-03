3.68 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Вашингтон не намерен передавать Украине ракеты Tomahawk
Автор:Редакция news.by
Конфликт в Украине может завершиться в ближайшие несколько месяцев, после чего Москва и Вашингтон займутся, наконец, налаживанием экономических отношений, заявил Трамп.
Американский лидер также отметил, что санкции в отношении России ввел вынужденно, а вообще же он является сторонником примирения сторон посредством уговоров и компромиссов. По его словам, именно так удалось урегулировать уже 8 войн.
При этом, вопреки публикациям в американских газетах, ни о какой передаче крылатых ракет Tomahawk Украине и речи не идет. Трамп заявил, что такую возможность даже не рассматривает.