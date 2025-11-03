Вашингтон не намерен передавать Украине ракеты Tomahawk

Конфликт в Украине может завершиться в ближайшие несколько месяцев, после чего Москва и Вашингтон займутся, наконец, налаживанием экономических отношений, заявил Трамп.

Американский лидер также отметил, что санкции в отношении России ввел вынужденно, а вообще же он является сторонником примирения сторон посредством уговоров и компромиссов. По его словам, именно так удалось урегулировать уже 8 войн.