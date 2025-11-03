На Гаити объявлен траур после разрушительного урагана "Мелисса"

На Гаити 3 ноября объявлен трехдневный траур в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия, которое обрушилось на эту страну несколько дней тому назад. Визит урагана "Мелисса" обошелся Гаити в 30 человеческих жизней, еще 20 числятся пропавшими без вести.

Всю минувшую неделю в регионе бушевала непогода исключительной силы: скорость ветра порой превышала 300 км/ч, что является абсолютным, хотя и печальным рекордом.

На Ямайке стихия унесла 28 жизней. Пострадали также Куба и Доминиканская Республика, которая делит с Гаити остров Эспаньола практически пополам.