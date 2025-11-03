3.68 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
На Гаити объявлен траур после разрушительного урагана "Мелисса"
На Гаити 3 ноября объявлен трехдневный траур в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия, которое обрушилось на эту страну несколько дней тому назад. Визит урагана "Мелисса" обошелся Гаити в 30 человеческих жизней, еще 20 числятся пропавшими без вести.
Всю минувшую неделю в регионе бушевала непогода исключительной силы: скорость ветра порой превышала 300 км/ч, что является абсолютным, хотя и печальным рекордом.
На Ямайке стихия унесла 28 жизней. Пострадали также Куба и Доминиканская Республика, которая делит с Гаити остров Эспаньола практически пополам.
Разрушены тысячи домов, десятки тысяч местных жителей до сих пор остаются без света. Гуманитарные последствия стихийного бедствия колоссальны: помощь пострадавшим странам собирают в десятках государств планеты.