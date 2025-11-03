Вратарь из Канады играет в Минске в сезоне КХЛ-2025

Вратарская позиция в хоккейном клубе "Динамо-Минск" в этом сезоне считается одной из сильнейших в КХЛ. Этим летом в Минск переехал канадский голкипер Зак Фукале. Он отличается не только высоким профессионализмом, но и личной харизмой. Зак ярко реагирует на победы и поражения и уже стал кумиром болельщиков "Минск-Арены".

Зак Фукале, вратарь ХК "Динамо-Минск":

"Я на самом деле уже успел узнать немало деталей белорусской национальной культуры. Конечно, это касается и вашей кухни. Особенно классика для Беларуси - драники, которые мне очень понравились. У нас очень дружная команда, и я постоянно задаю местным ребятам вопросы, если меня что-то заинтересовало в белорусской культуре".