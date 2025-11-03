В Беларуси ноябрь объявлен месяцем охотничьего туризма

"Туристические маршруты, которые сегодня развиваются в стране, и сама инфраструктура для туризма совершенствуется и становится привлекательной для людей из других стран, которые хотели бы ознакомиться с жизнью, историей, культурой Беларуси. Так что здесь очень много делается позитивного, результативного, что и привлекает людей из других государств, особенно сейчас из южно-азиатских регионов Евразии многие хотели бы приехать, ознакомиться и увезти свои впечатления о Беларуси. Я думаю, что много сделано, делается и еще будет сделано руководством и белорусским народом для того, чтобы страна была более привлекательной для туристов и экономических инвесторов. Взаимовыгодные связи, конечно же, обеспечили бы успех динамичного развития Беларуси и в будущем".