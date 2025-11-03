3.68 BYN
В Беларуси ноябрь объявлен месяцем охотничьего туризма
В Беларуси ноябрь объявили месяцем охотничьего туризма. Это направление способствует привлечению в регионы инвестиций, поскольку такие туры привлекают в страну иностранных охотников, а это влияет на создание новых рабочих мест в сфере обслуживания, в егерском хозяйстве, гостиничном бизнесе, стимулирует производство и продажу продуктов питания и ремесленных изделий.
Беловежская пуща в этом месяце приглашает на национальный фестиваль охоты и рыболовства, в Ельском лесхозе пройдет охотничий фестиваль "Черная тропа", в Налибокской пуще запланированы фестивали "Охота на фазана" и "Утиная территория".
Как отмечают эксперты, развитие туристической отрасли и инфрастуктуры помогает Беларуси укреплять имидж гостеприимной и открытой страны.
Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова:
"Туристические маршруты, которые сегодня развиваются в стране, и сама инфраструктура для туризма совершенствуется и становится привлекательной для людей из других стран, которые хотели бы ознакомиться с жизнью, историей, культурой Беларуси. Так что здесь очень много делается позитивного, результативного, что и привлекает людей из других государств, особенно сейчас из южно-азиатских регионов Евразии многие хотели бы приехать, ознакомиться и увезти свои впечатления о Беларуси. Я думаю, что много сделано, делается и еще будет сделано руководством и белорусским народом для того, чтобы страна была более привлекательной для туристов и экономических инвесторов. Взаимовыгодные связи, конечно же, обеспечили бы успех динамичного развития Беларуси и в будущем".