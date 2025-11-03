Euractiv: иностранные инвестиции в ЕС достигли пугающе низкого уровня

Издание Euractiv пишет, что иностранные инвестиции в ЕС достигли пугающе низкого уровня, такими в последние 9 лет они еще никогда не были. По словам авторов журнала, у владельцев капиталов европейская экономика вызывает поистине леденящий душу ужас.

Рост ВВП в регионе крайне медленный, а растущие военные расходы пугают инвесторов. В дни войны правительства редко возвращают долги и выплачивают проценты по вкладам.

И главный из факторов, который губит сегодня европейскую экономику, - это страх: страх кризиса и инфляции, страх войны, страх дефицита рабочей силы, страх вмешательства государства в дела бизнеса.